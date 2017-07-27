TED Ankara Koleji Mezunları Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Kuru Fasulye Günü birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği tarafından TED Üniversitesi Kampüsü (TED Ankara Koleji Eski İlkokul ve Ortaokul bahçesinde) bu yıl 49.su düzenlenen Geleneksel Kuru Fasulye Günü’nde her yıl olduğu gibi, bu yıl da öğrenci ve veliler bir araya geldi. Organizasyonda, geleneksel kuru fasulye yemeği ile birlikte pek çok eğlence ve aktivite de yer aldı. Saat 11:00’da kapıların açıldığı etkinlikte saat 16:30’da mezunlarımızdan oluşan Antipass grubu sahne aldı. Mezunlar korosu da şarkılar seslendirerek sahnede renkli bir koreografi sergiledi.