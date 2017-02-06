Şan İskender restoranlarının sahiplerinden Çiğdem ve merhum Oğuz Tavşan’ın kızları doktor Sinem Tavşan ile Ersoy Eczanesi’nin sahipleri Aygün-Recai Ersoy çiftinin oğulları eczacı Mustafa Ersoy Bilkent Hotel Sakarya Salonu’nda gerçekleştirilen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlanarak evlilik yoluna ilk adımı atan genç çift büyük mutluluk içerisindeydi. Davetlilerin balo salonunu doldurmasının ardından nikah masasına doğru yürüyen çift birbirine büyük bir heyecanla evet cevabını verdi. Daha sonra ilk danslarını gerçekleştiren çiftin mutluluğu görülmeye değerdi. Balayı için Maldivler’i tercih edeceği öğrenilen çift, balo salonundaki tüm masaları tek tek dolanarak gelen misafirlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.