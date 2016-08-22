Bu yaz tatilinde hangi rotaları tercih edeceksiniz?

Her sene olduğu gibi Çeşme ve Bodrum.

En keyifli zaman geçirdiğiniz yer neresi oldu?

Bodrum’un bizim için ayrı özellikleri var…

Sezonu ne zaman ve nerede kapatacaksınız?

Bu yaz ara sıra Çeşme ziyaretlerimiz olacak ama tatilimizi Antalya Belek’te tamamlayacağız.

Bu rotalarda önerebileceğiniz mekanlar nereler?

Çeşme’de Dalyan ve Aya Yorgi Koyu, Bodrum’da Gümüşlük, Gündoğan ve Tilkicik Koyu vazgeçilmezlerimiz…

Tatil sizin için ne demek?

Tatil bizim için mekan ve zaman farkı olmaksızın, ailemizle beraber geçirdiğimiz stresten uzak, huzurlu günler demek…

Tekneyle açıldığınızda size manzarasıyla büyüleyen koylar…

Akvaryum, Gündoğan ve Akyarlar…

Türkiye’de ve dünyada en çok beğendiğiniz oteller…

Marriott Otelleri, Calista Belek, Maxx Royal Otelleri….

Ne tarz bir tatili seviyorsunuz? Ailenizle başbaşa bir tatil mi yoksa arkadaşlarınızla bir araya geldiğiniz bir tatil mi?

Biz bu tatil işinin spontane olamasını seviyoruz… Biz gideceğimiz yeri belirleriz, müsait olan arkadaşlarımız katıldıkça tatil renklenir…

Yaz tatilinde yurt dışına çıkmaktan keyif alıyor musunuz?

Yaz tatili sırasında değil ancak yaz başlamadan, Mayıs sonu gibi Amsterdam tatilimizi her sene yapmaya çalışıyoruz…

“Herkes mutlaka keşfetmeli” diyebileceğiniz henüz çok fazla popüler olmayan bir tatil bölgesi?

Milas Ören…