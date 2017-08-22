Ankara’nın genç ve başarılı iş adamlarından ve TÜGİAD Yönetim Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Efe Bezci, iş performansında tatillerin büyük rolü olduğunu söyledi. Bezci’ye göre doğru tatil iş stresinden kurtulup dinlenme sağlarken aynı zamanda yenilenmek için de önemli bir fırsat sunuyor.

Hayatın koşturmasına yaz tatiliyle içlerimizi ısıtacak bir mola veriyoruz… Bu yaz tatilinde hangi rotaları tercih edeceksiniz?

Özellikle kış aylarında çok yoğun iş temposu içindeyiz. Öyle ki bazı günler nefes alacak zaman bulamıyoruz. Biliyorsunuz yaz ayları Ankara’da iş dünyası durma noktasına geliyor ve biz de bu dinginlikten yararlanarak soluğu tatil yörelerinde alıyoruz. Benim rotam ağırlıklı olarak Bodrum. Bodrum’un bende apayrı bir yeri var; kendimi en fazla burada dinlenmiş hissediyorum. Yaz aylarında Fransa ve İtalya gibi Avrupa’nın Akdeniz’e kıyı ülkeleri de sıklıkla uğrak yerlerim oluyor. Ayrıca İngiltere de, hem iş hem tatil için vazgeçemediğim ve çok sık gittiğim destinasyonlar arasında yer alıyor.

Bu rotada size en çok keyif veren, plajlar, restoranlar ve eğlence mekanları nereler?

Şüphesiz Bodrum plajları. Buradaki tüm koylarda pırıl pırıl denizin duruluğu, serinliği başka hiçbir yerde yok. Bodrum’a yatırım yapma kararımızda da bu güzelliklere sahip çıkmak, 50 yıllık tecrübemizi bu doğa harikası ile nezih bir ortamda buluşturma arzusu var.

Ankara’nın çok sayıda noktasında imzası olan BESA Grup, Bodrum’da nasıl bir projeye hazırlanıyor?

Bodrum’da hayata geçireceğimiz proje için son aşamaya geldik. Villa, rezidans ve otelden oluşacak projemiz, Bodrum’un en güzel yerlerinden Türkbükü-Küçükbük’de yer alıyor. Tüm evlerin denizle iç içe olacağı, 1,2 kilometrelik sahil şeridiyle de ayrıcalıklı tatil keyfi sunacak projemizde Bodrum’u ve Ege sahillerini BESA kalitesiyle tanıştıracağız.

Ne tarz bir tatili seviyorsunuz? Tekneyle açılıp denizin ortasında olmak mı? Tüm aktiviteleri bulunduğunuz ortamın içinde yapabileceğiniz bir otel konsepti mi? Yoksa her günü dilediğiniz gibi planlayabileceğiniz özgür alanınız olan eviniz mi?

Tatil benim için dinlenme ve yenilenme demek. Kendimi denizin ortasında teknede kimi zaman serin sulara atlayıp kimi zaman jet ski, kimi zaman wakeboard yapıp bazen de sadece dalga sesleri ile gökyüzüne dakikalarca odaklamakla yenilenmiş hissediyorum. Favorim Türkbükü-Küçükbük. Bir yarımadada turizme yeni değer katacağımız için çok heyecanlıyım.

Türkiye’de ve dünyada en çok beğendiğiniz oteller…

Hilton’un hizmet anlayışı ve kalitesi beni etkiliyor. Yurtdışındaki butik otelleri de seviyorum.

“Herkes mutlaka keşfetmeli” diyebileceğiniz henüz çok fazla popüler olmayan bir tatil bölgesi?

Evet; denizi, kumsalı sessizlik ve doğa örtüsü ile dünyada eşsiz o kadar bakir koyumuz var ki… Özellikle, Bodrum’un güney kıyılarının yat turizmi açısından geleceği çok parlak.