Mobilya ve ev dekorasyonunda dünyaca ünlü markaları Ankaralılar ile buluşturan G Concept, Jonathan Charles markasının kurucusu ve baş tasarımcısı Jonathan Sowter’ı ağırladı.

Sowter, G Concept mağazasında iki gün üst üste gerçekleşen etkinlikte markalaşma sürecini anlatırken, tasarıma dair ipuçları da paylaştı. TMMOB İç Mimarlar Odası ile birlikte düzenlenen etkinliğe çok sayıda iç mimar ve mimar katıldı. Etkinliğin ev sahipliğini mağazanın kurucusu Gökçe Özcan üstlendi. Özcan, G Concept’in çok genç bir marka olduğunu ve mobilyadan aksesuara, aydınlatmaya kadar geniş yelpazede ürünleri müşterileriyle buluşturduğunu belirtti. Özcan, daha çok İngiliz ve Amerikan markalarını bünyelerinde barındırdıklarını ifade ederek, ‘G Concept Atölye’ isimli workshopların devam edeceğini sözlerine ekledi. Jonathan Sowter, Türkiye’nin geçmişi, kültürü, yaşam tarzı ve alışkanlıklarıyla İtalya ve Fransa gibi çok önemli bir mobilya kültürüne sahip olduğunu belirtti. Kendisinin mobilya üreticisi değil mobilya tasarımcısı olduğunu ifade eden Sowter, Türklerin el işçiliğine çok önem verdiğini ve el işçiliğinin kıymetini bildiğini aktardı. Tasarımlarının el işçiliğinden oluştuğunu ve incelikli çalışmalar olduğunu dile getiren Jonathan Sowter, Türkiye’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.