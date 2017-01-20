Tamamlayıcı tıp ile tedavi çalışmaları yaparak ve enerji teknikleriyle modern tıppı sentezleyerek etkin tedavi yönetemleri oluşturan Metin Hara Swiss Otel’de bir seminer düzenledi.

Metin Hara Swisstel Ankara işbirliğiyle bir seminer düzenlendi. Enerji teknikleriyle modern tıppı birleştirerek tedavi yöntemleri uygulayan Metin Hara’nın sunumunu gerçekleştirdiği seminer yoğun ilgi gördü. Metin Hara’nın sunumunu ve uygulamalarını dikkatle dinleyen ve uygulayan misafirler eşsiz bir deneyim yaşama imkanı buldular. Zihin gücünü kullanarak günlük aktivitelerini daha başarılı hale getirmenin mümkün olduğunu savunan Metin Hara’nın uygulamalı semineri oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Uygulamalar sırasında birbirlerine sarılan ve çeşitli egzersizler yapan misafirler Metin Hara’nın teknikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir iyilik hareketi oluşturturmak için gönüllü olduğunu belirten Metin Hara seminer sonunda alkış yağmuruna tutuldu.