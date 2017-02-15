Hande Koçdemir Camgöz Balıkçısı’nda yakın arkadaşları tarafından düzenlenen sürpriz parti ile yeni yaşını kutladı.

Hande Koçdemir’in yakın arkadaşları tarafından düzenlenen parti oldukça eğlenceli anlara sahne oldu. Her şeyden habersiz bir şekilde mekana gelen Hande Koçdemir yakın arkadaşlarını birden karşısında gördü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Hande Koçdemir arkadaşlarını karşısında görünce adeta şok oldu. Arkadaşlarına tek tek sarılan ve beklemediği bu sürpriz parti için tek tek teşekkür eden Hande Koçdemir şaşkınlığını atlattıktan sonra hep beraber yemek yediler. Daha sonra canlı müziğe hep bir ağızdan eşlik eden arkadaş grubu eğlenceli anlar yaşadı. Pasta kesilirken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Hande Koçdemir gece boyunca zarafetiyle tüm ilgiyi üzerine topladı.