Türkiye’nin “Süperstar” ı Ajda Pekkan, Çeşme ve Harbiye konserlerinin ardından Bodrumlu müziksverlerle buluştu. Organizasyonunu Pera Event’in üstlendiği Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında 17 yıl sonra ilk kez Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan Pekkan, sevenlerine yine unutulmaz bir gece yaşattı.

Organizasyonunu Pera Event’in üstlendiği Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında daha önce Çeşme ve Harbiye’de unutulmaz konserlere imza atan “Süperstar” Ajda Pekkan, 30 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyato’da sevenleriyle buluştu.

Bodrum Antik Tiyatro’da 17 yıl sonra ilk kez konser veren Pekkan, yine unutulmaz bir geceye imza attı.

Sesi, şovları ve sahne enerjisiyle müzikseverleri bir kez daha kendisine hayran bırakan Pekkan, şıklığı ve üni modacı Nur Yerlitaş imzalı birbirinden şık iki kostümüyle de göz doldurdu.

Gece boyunca şarkılarını, alanı dolduran 4000 kişilik dev bir koro ile birlikte söyleyen Süperstar, zaman zaman da susarak sadece seyircilerini dinledi.

Harbiye konserinde seyircilerinden ayağa kalkıp elele tutuşmalarını ve “Kardeşliğin Resmini” çizmelerini rica eden Pekkan, Bodrum’da da aynı resmi çizdirdi ve imza attıkları anlamlı tablo için tüm seyircilerine teşekkür etti.