Eczacıbaşı Holding’in büyük destekleriyle kurulan Eczacıbaşı Spor Kulübü, kuruluşunun 50. yıldönümünü özel bir geceyle kutladı.

1966 yılında kurulan Eczacıbaşı Spor Kulübü, kuruluşunun 50. yılını özel bir geceyle kutladı. Four Seasons Hotel’de düzenlenen geceye, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Spor Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Özkan Mutlugil, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları katıldı. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 50 yıl önceki heyecan ve coşkuyu hâlâ taşıdığını ifade ederek “Özellikle kadın voleybolunda sağlanan ulusal ve uluslararası başarıların, kadınların toplumsal varlıklarının güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu gördükçe, spor girişimlerimizi destekleme kararlılığımız pekişiyor” dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mutlugil, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün Türk voleyboluna katkıları için teşekkür ederek Bülent Eczacıbaşı ve Faruk Eczacıbaşı’na birer plaket verdi. Gecenin sonunda tüm konuklara, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün 50. yılına özel hazırlanan ‘Haydi Kızlar!’ adlı kitap hediye edildi.