2015 yılında İdil Tatari YouTube kanalını açarak kısa zamanda yüz binlerce kişiyi lezzetli tarifleriyle buluşturarak fenomen bir şef haline gelen İdil Tatari’ye gerçekleştirdiğimiz keyifli ziyarette bize hem yemek yaptı hem de bu alanda başaıryı yakalamak isteyenlere kendi serüvenini anlattı…

Sizi kısaca tanıyıp farklı sektörlerdeki iş tecrübelerinizi ve ardından sonra YouTube fenomeni olma öykünüzü dinleyebilir miyiz?

Girişimcilik ve pazarlama üzerine eğitim alarak üniversiteden mezun olduktan sonra New York’ta Prada, Marc Jacobs, Calvin Klein gibi markaların parfümlerini üreten büyük bir kozmetik firmasında çalışıp, iki sene proje geliştirme bölümünde görev aldım. 2009 yılında Türkiye’ye döndüm ve medya sektöründe çalışmaya başladım. 2013 yılında kurumsal hayata veda edip, Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi aldım. Dijital dünyaa her zaman yakın ve inanan biri oldum. YouTube’da yemek alanında bir eksiklik olduğunu fark ettim ve 2015 yılında İdil Tatari YouTube kanalını açtım. 1,5 sene içinde 400’den fazla tarifi yayına açtım. Her hafta kanala 4 tane yeni tarif giriyorum ve YouTube var oldukça da girmeye devam edeceğim.

Neredeyse tüm gençler YouTuber olma sevdasında bu aralar… Bu alanda başarılı olmak ve takipçi kazanmak için neler yapmak gerekiyor?

Kendi işini hemen kurmak isteyen daha özgür ruhlu bir nesil var karşımızda. Girişimci ruhları beni etkiliyor fakat her zaman ilk önce iş tecrübesi diyorum. Hangi iş dalını seçerlerse seçsinler kendilerine bu yatırımı yapmaları gerektiğine inanıyorum. YouTuber olmak isteyenlere ise önerim; kanalın çerçevesini çizen belli bir konu belirlesinler, hedefleri olsun, süreklilik çok önemli bunu hiç unutmasınlar ve her zaman birbirlerine destek olsunlar.

Ses, ışık, montaj gibi tüm detaylarla kendiniz mi ilgileniyorsunuz, yoksa birlikte çalıştığınız profesyonel bir ekibiniz var mı?

Evet. Ses, ışık, çekim, montaj gibi görünen görünmeyen bütün detaylar benim elimden geçiyor. Bu da YouTuber olmanın en önemli özelliklerinden. Her şeyi araştırıp, öğrenip, uygulamanız gerekiyor. İşin sırrı; bütün detaylara hakim olmaktan geçiyor. Mutfak dışında çektiğim bazı Vlog’lar ekibim tarafımdan çekiliyor.

Bu renkli yolculuğa çıkarken belirlediğiniz hedef neydi? Şu an o hedefe ulaştınız mı?

Dijital dünyada severek yaptığım, büyük markalarla iş birlikleri yapan başarılı bir işim olmasını hedefliyordum ve evet hedefime ulaştım, bu da daha farklı hedeflere kapı açtı.

Oranlara baktığınız zaman takipçi kitlenizi daha yoğun olarak kimler oluşturuyor?

Ağırlıklı olarak; 18-34 yaş arası, %63 kadın – %37 erkek Y kuşağı takipçi kitlemi oluşturuyor.

Yemek yapma tutkunuz nereden geliyor?

Her zaman yemek ve mutfağa çok meraklı bir çocuktum. Rahmetli anneannem çok güzel yemek yapardı, küçüklüğüm onu izleyerek geçti. Sanırım tohumlar o zamandan atıldı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra başladım yemek yapmaya.Yurt dışında gittiğim restoranlardan ilham alarak kendi kendime denemeler yapmaya başladım. Sonrasında da mutfaktan çıkmadım.

Sağlıklı bir mutfağın olmazsa olmazları nelerdir sizce?

Mevsiminde sebze ve meyve.

Çocuğunuzun beslenmesinde kesinlikle yer alması gerekenler ve asla olmaması gerekenler gibi kurallarınız var mı?

Her şeyi yemesine gayret gösteriyorum. Mesleğim aşçılık olduğu için zaten evde sürekli farklı yemekler pişiyor. Hal böyle olunca Ali de farklı tatları öğrenerek büyüyor. Ali için en önemli kuralım; her şeyi belli ölçüde, fazlaya kaçmadan tüketmesi.

Şu anda özellikle diyet yapanların popüler besinleri haline gelen, kinoa, chia, kara buğday, … gibi ürünlere mutfağınızda sıklıkla yer veriyor musunuz? Ya da bunlar dışında yemeklerinizde kullanmaktan en çok keyif aldığınız ürünler neler?

Hepsine mutfağımda sık sık yer veriyorum. Sağlıklı besinler kullanarak yaratıcı tarifler hazırlamaya çalışıyorum. Mesela kinoa ile pizza, chia ile muffinler yapıyorum. Her besini yemeklerimde keyif alarak kullanıyorum.

Sağlıklı ve lezzetli bir tarifinizi bizimle paylaşır mısınız?

Karnabahar Pizzası

Malzemeler:

400 gram Karnabahar (rende)

1 yumurta

100 gram Krem Peynir

1 su bardağı Mozzarella Peyniri

10 adet Cherry Domates

Fesleğen

1/2 bardak Rende Domates

1 çay kaşığı Balzamik Sirke

2 diş Sarımsak

Tuz, Karabiber

Zeytinyağı

Adımlar:

Rendelenmiş karnabaharı 5-6 dakika haşlayın ve iyice süzün. İçine krem peyniri ekleyin ve karıştırın. Tuz, karabiber ve yumurtayı da ekledikten sonra tekrar karıştırın. Karnabahardan hazırladığınız hamuru, yağlı kağıt serdiğiniz iki fırın tepsisine eşit bir şekilde paylaştırın ve kaşıkla daire şeklini verin. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Domates, balzamik sirke ve sarımsağı rondodan geçirin. Pizza hamuruna önce sos, sonra peynir ve domatesleri ekleyin. 200 derecede peynirler eriyene kadar pişirin. Fesleğen ile servis edin. Afiyet olsun!