Moda dünyasının deneyimli isimlerinden Ferhan İstanbullu ve Mert Aslan’ın kreatif direktörü olduğu ZEST ISTANBUL, Raffles İstanbul Zorlu Center’da düzenlendi.

Raffles Istanbul Zorlu Center’da düzenlenen etkinliğe 29 marka ev sahipliği yaptı. Seçilmiş markalardan özel seçkilere yer veren tek günlük alışveriş deneyiminde ZEST ISTANBUL kreatif direktörleri Ferhan İstanbullu ve Mert Aslan da misafirlere seçimleri konusunda yardımcı oldu.

Her seferinde farklı bir tema ile marka ve tasarımcıları bir araya getiren ZEST ISTANBUL kreatif ekibinin yeni teması “My Dream Me” oldu. Cemiyet ve televizyon dünyasından ünlülerin de ilgi gösterdiği etkinlik; sonbaharda hayatına yenilikler katmak isteyen, şehrin yoğun temposuna rağmen kendine özen göstermeyi ihmal etmeyen kadınlara sadece moda değil, yaşam tarzı alanında seçenekler de sundu. Bu sonbaharda kendisini yeniden keşfetmek isteyenlere en güzel ipuçlarını sunan ZEST ISTANBUL, rafine alternatifleriyle keyifli bir alışveriş yaşattı.