Esra İnceefe ve Melda Aksu, 2017 Sonbahar/Kış koleksiyonlarını Etiler Thanx Co.’da düzenlenen özel bir davetle tanıttı.

Şık tanıtım davetine sosyal yaşam dünyasının moda tutkunu ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. Melda Aksu ve Esra İnceefe’nin tasarladığı kıyafetler sonbaharın renkleriyle modayı yakından takip eden hanımların beğenisine sunuldu. Havanın da güzel olmasıyla birlikte bahçede yapılan kokteylde, davetliler yeni koleksiyonu yakından inceleme ve alışveriş yapma fırsatı bulurken, uzun uzun sohbet etmeyi de ihmal etmediler. Esra İnceefe ile Melda Aksu’nun zevkli tasarımlarının ve kombinasyonlarının tanıtıldığı davette birbirinden şık deri ceketler, pantolonlar ve elbiseler konuklardan tam not aldı. Davetliler günün sonunda iki ünlü tasarımcıyı yeni koleksiyonları dolayısıyla tebrik ederek mağazadan ayrıldı.