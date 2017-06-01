Soie Desing birinci yaşına özel bir davet düzenledi. “Dilek Tozlu ile En İyi Kombini Yarat Hediyeni Al!” ismiyle düzenlenen davette en iyi seçilen kombine Soie Desing’den istediği bir ürün hediye edildi.

Hikmet Çetinkaya tablolarını tasarımlarında kullanarak ünlenen butik Soie Desing birinci yaşına özel bir davet düzenledi. Başkentli modacı Dilek Tozlu’nun moderatörlüğünü yaptığı davette bir stil yarışması düzenlendi. Soie Desing ürünlerinden en iyi kombini yaratan kişiye istediği bir ürün hediye edildi. Davetin sonunda Soie’nin birinci yaşı için hazırlanan bir pasta da kesilerek konuklara ikram edildi.