Hayaller doğrultusunda ortaya çıkan ve kalbe dokunan tasarımlarla şekillenen tabakların adresi Clementine’s, 26 yaşındaki Cemre Akalan’ın yaratıcı ufuklara yelken açtığı renkli serüveni… Olağanın dışındaki kompozisyonla sofralarını süslemek isteyen herkesi etkileyecek tasarımların hikayesini dinliyoruz…

Sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Cemre Akalan, 26 yaşındayım. Radyo-Sinema ve Televizyon bölümünden 4 yıl önce mezun oldum. Aile şirketimizde kurumsal ilişkilerimizle ilgileniyorum. Yaptığı işle yetinen bir tarzım olmadığı için, hep daha farklı ufuklara yelken açma derdiyle hayatıma yeni yeni yönler çizmeyi seviyorum. Oldukça hayalperest oluşumun beni kabıma sığdırmadığı günlerden birinde de Clementine’s ile birbirimizi bulduk diyebilirim.

Tabaklarınızın en önemli özelliği nedir?

Tamamen hayal ürünü olması. Arz/ talep doğrultusunda değil, hayaller doğrultusunda ortaya çıkması diyebilirim. Popüler olan veya rağbet gören şeylerden ilham almayan sadece, kalbe dokunan tasarımlar.

Bu desenlerin bir hikayesi, bir anlamı var mı?

Çocukluğumdan bu yana çevremde olan her şeyi kafamda bir şeye, hikayelere çevirmişimdir. Bu işe, gökyüzündeki bulutları sevdiğim insanlara benzeterek başladım ilkokul zamanlarımda… Zamanla yaratıcılığım beslendi kendime ait yarattığım bu dünyada ve desenlerimi oluştururken ilham kaynağım haline geldi. Tabaklarımın hikayesi de buradan çıktı. Asla bir araya gelmez dediğiniz, olağanın dışında şeylerden bir kompozisyon oluşturuyorum. Her tasarımımın bir anlamı var; bana veya karşı tarafın kendi hayatına dokunsun ana fikrinden çıkıyor. Öz olarak bence, benim tabaklarımın altında yatan hikaye veya anlam; hayaller, insan ve sevgi.

Clementine’s ismi nereden geliyor?

Yıllar önce bir yazıda denk gelmiştim. Uzak Doğu’da bolluk bereket zamanlarındaki kutlamalarda yenen endomik bir meyve ismi “clementine”. Bizim toplumumuzda da kalabalık aile ve sofra kültürü denen bir kavram var… Az veya çok fark etmez, o sofralar hep bol ve bereketlidir sevdiklerimizle paylaşıldıkça… İşte tam da bu sebepten tabaklarım o yemek masalarında ne kadar çok olursa -ki bu kalabalıkla bağlantılıdır- o kadar bereketli o sofralar, demek istedim. Aynı zamanda çok eski bir çizgi film olan Clementine’in balonuyla geziye çıkması, kötülerle savaşması içimdeki o küçük kızla özleşti ve markamın ismi böyle oluştu.

Markalara ve düzenlenen organizasyonlara özel konseptler geliştiriyor musunuz veya var olan tasarımlarınızla onlara destek verebiliyor musunuz?

Elbette, Clementines’in oluşumdan sonra, listemin başında olan ilk yapmak istediğim şeydi bu ve şimdiden önemli markalarla görüşmeler yapmaya başladık. Sunduğum tasarımlar dışında özel konseptler oluşturmamı isteyen markalar veya tabakalarımın organizasyonlarında yer almasını isteyen insanlarla çalışmak için bazı sorularıma cevap vermelerini istiyorum. Bana markayı veya yapılacak organizasyonun ana temasını aktarırken o oluşumun kişiliğini anlatmalarını istiyorum; “bu marka bir insan olsaydı nasıl bir insan olurdu, neleri severdi? sorularını yanıtlamaları gerekiyor. Gerisi benim hayal gücümle yapacağım mesaiyeye kalıyor.

Yılbaşı için özel ürünler olacak mı?

Tabii ki olacak. Üzerinde çalıştığım birkaç kompozisyon var ama içime sinsin istiyorum, o yüzden acele etmek istemiyorum; yılbaşına kadar yetiştirmeyi planlıyorum. Tabak dışında belki daha çeşitli bir seri yapabilirim yılbaşı için… Bunun için instagram sayfamızı takipte kalmalarını öneririm.

Beğendiğimiz ürünleri nasıl sipariş veriyoruz ve ne kadar sürede elimizde oluyor?

Henüz bir sitemiz yok, ben sindire sindire yapma taraftarıyım. Amacım, çok satmak veya her yerde olmak değil. Yeter ki kaliteli, eşi olmayan eserler çıksın ortaya. Şimdilik sadece instagram sayfamız var. Bize @clementinesdream hesabından ulaşabilirler. Tabaklarım kişiye özel üretilip fabrikadan taze taze ilk sizin için çıktığından dolayı, sipariş verildikten sonra 7/10 gün içerisinde elinizde oluyor.

Markanızın gelecek planlaması nedir?

Daha çok hayal kurmak ve çok çalışmak diyebilirim. Ne kadar çok sofrada yerimizi alırsak bizim için planlamamız o kadar yolunda gidiyor demektir. Mottomuzdan çıkmayarak daha çok üretim yapmak istiyorum. Tüccar değil, zanaatkar olmak tek planım… Bunun için de; intereaktif her ortamda yerimizi alacağız.