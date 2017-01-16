Ankara’da sanatı modaya uyarlayarak, kısa zamanda giyim dünyasında söz sahibi hale gelen Soie Design keyifli bir moda sohbetine ev sahipliği yaptı.

Moda dünyası ve giyim sektörü ile ilgili farklı kombin ve tarz önerileri geliştiren Soie Design’da keyifli bir moda sahbeti gerçekleştirildi. Ankaralı modaseverlerin katılıdığı sohbette misafirlere birbirinden leziz ikramlar takdim edildi. Oldukça keyifli anlara sahne olan buluşma karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleşti. Soei Design’ın sahibi Özgül Peker ise misafirleriyle tek tek ilgilenerek örnek bir misafirperverlik gösterdi.