SlimCity Zayıflama Merkezi ilkini geçen yıl düzenlediği Yılın En’leri ödül törenini Akaretler Vogue Restaurant’ta gerçekleştirdi.

SlimCity Zayıflama Merkezi 2016 yılı içerisindeki danışanlarından en çok başarı sağlayanlara verdiği “Yılın En’leri” ödülünü düzenlenen şık bir davetle sahiplerine ulaştırdı. Akaretler Vogue Restaurant’ta bu yıl ikincisi düzenlenen ödül törenine danışanların yanı sıra SlimCity Zayıflama Merkezi’nin sahibi Uzman Diyetisyen Ayşegül Bahar’ın yakın dostları da katıldı. Oldukça eğlenceli bir ortamda gerçekleşen ödül töreninde en çok kilo veren, en az kilo veren, en disiplinli kilo veren, en hızlı kilo veren gibi kategorilerde “En”lerin ödülüne layık görülenler, ödüllerini Ayşegül Bahar’ın elinden aldılar. Bahar gecede yaptığı konuşmada “Bu gece hepinizin katkıları ile son 365 günde tüm danışan arkadaşlarımıza toplamda 7.253 Kg’lık erime sağladık. Bu çok büyük bir başarıdır. Bu başarı hepinizin azmi, disiplini, şevk ve heyecanı ile oluşmuş toplam rakamdır. Bu başarı hepimizindir” dedi. Davete katılan konuklar ödül töreni ve konuşmaların ardından, Ezgi Yelen & DJ Hüseyin Bilgili’nin performansı ile geç saatlere kadar eğlendiler.