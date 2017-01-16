Türkiye’de önemli truzim merkezlerinde profosyonelleri biraraya getirmek ve iş birliğini geliştirmek için kurulan Skal Derneği’nin Ankara Şubeşi geleneksel olarak düzenlediği yeni yıl balosunu gerçekleştirdi.

Truzim profosyonellerini biraraya getirmek, işbirliğini arttırmak ve Türkiye truzimi geliştirmek amacıyla yola çıkan Skal Derneği’nin Ankara şubesi geleneksel balosunu düzenledi. Anadolu Otel’de gerçekleşen etkinliğe Skal Ankara üyeleri ve Skal’ın digger illerde ki temsilcileri katıldı. Her sene Ocak ayına denk gelen kutlamada misafirler doyasıya eğlendiler. Truzim alanındaki gelişmeleri ve ülkenin truzim konusundaki durumunu değerlendirme fısatı da bulan misafirler gece boyunca bol bol eğlendiler. Beraberlik ve kardeşlik vurgusunun sık sık yapıldığı balo gece geç saatlere kadar devam etti.