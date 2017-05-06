

Türkiye’de turizme katkı sağlamak adına yıllardır meslek gruplarını organize eden ve yönlendiren Skal International’ın Ankara şubesinde devir teslim töreni gerçekleşti.

Skal International Ankara Şubesi Başkanı Sadık Altıparmak, Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu (USDF ) yönetim kurulundaki görevi sebebiyle Ankara Kulubü başkanlığını Murat Altunay’a devretti. Yıllardır Skal organizasyonlarına verdiği destekle bilinen Murat Altunay yeni görevini Anadolu Otel’de düzenlenen büyük bir organizasyonla devraldı. Törene Türkiye’nin dört bir yanından gelen Skal üyeleri katıldı. Görkemli bir törenle görevi yeni başkan Murat Altunay’a devreden ve büyük bir coşkuyla yeni görevine uğurlanan Sadık Altıparmak’ın ikiz çocukları ise gecenin ilgi odağı oldu. Geceye eşi Nil Hanım ve ikiz çocuklarıyla katılan Sadık Altıparmak’ın çocukları Ela ve Efe Skal üyelerinin neşe kaynağı olarak geceye damga vurdu.