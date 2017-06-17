Skal International Ankara Kulübü Derneği Haziran ayı toplantısını Genel Müdür Uğur Bür’ün ev sahipliğinde Crown Plaza Hotelde gerçekleştirdi. Davete dernek üyelerinin yanı sıra seçkin davetliler katıldı.

Crown Plaza Hotelde gerçekleştirilen Haziran ayı toplantısının açılış konuşmasını Skal Ankara International Başkanı Murat Altunay yaptı. Ekonomist İsmet Demirkol’un onur konuğu olarak ağırlandığı toplantıda, turizmde yaşanan ekonomik gelişmeler hakkında sohbet edildi. Turizmin geleceği ve yaşanan sıkıntılar dile getirildi. Toplantının sonunda doğum günü olan üyelerin pasta kesilerek topluca doğum günü kutlandı.