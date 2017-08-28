Bu yaz tatilinde hangi rotaları tercih edeceksiniz?

İş yoğunluğumdan dolayı bütün yaz Bodrum’dayım ama fırsat buldukça Yunan Adaları’na küçük kaçamaklar düşünüyorum.

Bu rotada size en çok keyif veren, plajlar, restoranlar ve eğlence mekanları…

Genellikle sessiz ve sakin yerlerdeki plajları tercih ediyorum, Bodrum’un küçük el değmemiş koylarında denize giriyorum. Bodrum restoran dolu ama tabii ki Palmarina en zengin opsiyonları sunuyor;Fenix’in enfes yemekleri ve Zuma her zaman bir klasik olarak başı çeker. Eğlenmek isteyen içinde son derece uygun olan marinada kapı kapı dolaşıp bir gecede her yeri deneyimleyebiliyorum. Galen Otel ise Türkbükü’ndeki favorim.

Ne tarz bir tatili seviyorsunuz? Tekneyle açılıp denizin ortasında olmak mı? Tüm aktiviteleri bulunduğunuz ortamın içinde yapabileceğiniz bir otel konsepti mi? Yoksa her günü dilediğiniz gibi planlayabileceğiniz özgür alanınız olan eviniz mi?

Otellerde kaldığım küçük kaçamakları seviyorum ama ev rahatlığını hiçbir şeye değişmem. Uzun tatillerde kendi kalemin olduğunu bilmek ve tatilimi dilediğim gibi oradan yönetebilmek her daim ilk tercihim.

Tekneyle açıldığınızda sizi manzarasıyla büyüleyen koylar…

Aile evimizin de bulunduğu Marmaris Çiftlik Koyu’nun özelliği ve doğası beni her daim büyülüyor.

Türkiye’de ve dünyada en çok beğendiğiniz oteller…

Türkiye’de en beğendiğim otel, konumu ve efsane misafir anlayışıyla FourSeasonsBosphorus. Bunun yanında stil anlayışı, eşsiz ve dramatik dizaynıyla Delano Hotel Miami’nin üzerine tanımam.

“Herkes mutlaka keşfetmeli” diyebileceğiniz henüz çok fazla popüler olmayan bir tatil bölgesi?

Tulum, Dominik Cumhuriyeti.

Tatil valizinizin olmazsa olmazları…

Mayolarım, terliklerim, takılarım ve tabi ki bronzlaştırıcı güneş kremim.