Sanat etkinliklerini aralıksız sürdüren 42 Maslak ve Daire Galeri iş birliğiyle gerçekleşen ‘Şimdinin Kırılganlığı’ sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Yaşamın her anını sanatla çevreleyen 42 Maslak, ‘Şimdinin Kırılganlığı’ sergisinin açılışı ile özel sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ve 42 Maslak Satış ve Pazarlama Direktörü Zeynep Salman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen serginin açılışına sanat, cemiyet ve iş hayatının tanınmış simaları katıldı. Açılışa katılan Galata Perform ekibi de performansları ile sanatseverlere keyifli anlar yaşattı. Daire Galeri’nin Daire Projects kapsamında galeri mekanı dışında projelendirdiği ilk sergi olmasıyla dikkat çeken sergide Zeynep Akgün, Özgür Demirci, Ahmet Duru, Sibel Horada, Hayal İncedoğan, Nesren Jake, Sümer Sayın, Berkay Tuncay, Ayla Turan ve Sayat Uşaklıgil’in eserleri yer alıyor. Hiç bitmeyecekmiş hissi uyandıran, şimdiki zamanın ne denli kırılgan olduğunun vurgulandığı sergi, 1 Nisan’a kadar 42 Maslak satış ofisinde yer alan Art!Space Gallery’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.