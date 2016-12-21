Başkent’in lüks oteli ve sosyal yaşamının önemli merkezi Sheraton Ankara & Convention Center hem 2016’ya veda etmek hemde 25. Yılını kutlamak amacıyla bir yıl sonu partisi düzenledi

Ankara’nın lüks otellerinden Sheraton, hem 25. Yılını hemde yıl sonunun gelişini renkli bir davetle kutladı. İş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda konuğun yer aldığı davete seçkin bir davetli grubu katıldı.Akşam saatlerinde başlayan etkinlikte konuklar yeni yılı karşılamanın heyecanını yaşadı. Geceye büyükelçiler, uluslararası firma temsilcileri, dernek başkanları ve otelin iş ortakları katılım gösterdi. Kokteyl başlamadan once davetlileri kapıda karşılayan ve tek tek ilgilenen otel müdürü Joerg Limper ve Sheraton Ankara ekibi ise başarıyla geçen bir yılı keyifle kutladılar.