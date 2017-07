MTV’yi Türkiye’ye getiren isim olarak tanınan, güzelliği, asaleti ve başarılarıyla cemiyet hayatının en önemli isimleri arasında olan MCD’nin Kurucusu ve Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya kişisel gelişim yolculuğuyla da herkese örnek oluyor…

Kişisel gelişim programları Türkiye’de nasıl algılanıyor?

Türkiye’de kişisel gelişim konusuna ilginin de farkındalığın da son yıllarda arttığını gözlemliyorum ve mutlu oluyorum. İnsanların içsel huzur ve denge olmadan, gelişmeden bir şeylerin eksikliğini hissettiklerini, görüntüde her şeyleri varken, tatminsizlik nedenlerini sorguladıklarını ve neticede mutluluğu ararken kendi özlerine baktıklarını düşünüyorum. Farkındalık; değişim, gelişim demektir. Bu yüzden bu çok sevindirici bir durum…



Siz ne zamandan beri ilgileniyorsunuz?

Ben genç kızlığımdan beri ilgileniyorum. Çok zor geçen çocukluğum ve ergenliğim, aile dramalarım, sanırım ruh karmamın da yardımıyla beni kişisel gelişim konularına çok erken yönlendirdi.

Bu konu ile ilgili;

Okuduğunuz kitaplar…

İlk yıllarımda Leo Buscaglia’nın en sevdiğim kitabı “Love”, Herman Hesse yazarının tüm kitaplarını (en sevdiğim “Siddhartha”) okudum. Sonrasında Eckhart Tolle’nun en sevdiğim kitabı “Şimdinin Gücü”, Steve Rother’ın “Hatırla”, Eric Pearl’ün “Tekrar Bağlantı” ile Deepak Chopra ve Thomas More’un tüm kitapları geldi. En son dönemimde Osho kitapları ve Zen Yolu okuyorum .

İzlediğiniz filmler…

What The Bleep We Know, Secret

Katıldığınız seminer ve eğitimler…

Hindistan Osho Meditasyon Kampı’nda bir ay kaldım. New York’ta okurken iki sene “Touch by Healing” şifacılık eğitimi aldım. Sedona’da bir hafta enerji çalışması yaptım.

Katıldığınız terapiler…

İki sene psikanaliz yaptım. Osho Power Breathing, Hindistan’da 10 gün aile dizilimi, Art terapileri, sevgi terapileri ve geçmiş hayat –reankarnasyon- terapileri yaptım.

Yaşadığınız farklı deneyimler…

19 yaşında geçirdiğim trafik kazası sonrası kalbimin durması ile ölüme yakın tecrübe yaşadım ve bu tüm hayatıma, farkındalık ile başka bir boyut yükledi.

Yaşam mottonuz haline gelen bir cümle var mı?

“Bizler insan bedeninde ruhani varlıklarız ve enerjiden oluşuyoruz, sezgilerimizi dinlemeliyiz.”

Kendini geliştirmek isteyen bireyler için birkaç altın nasihat istesek…

Başlamak önemlidir, ufak büyük fark etmez, doğru yanlış da yoktur, sadece bebek adımları yeterlidir.