Türkiye’nin ilk parfümeri mağazaları zinciri olan ve “Güzelliğin Dünyası” olarak özellikle kadınların vazgeçilmezi haline gelen Sevil, 40. yılını kutluyor. La Petit Maison İstanbul’da gerçekleştirilen 40. yıl kutlama gecesinde Sevil, sosyal yaşam dünyasından ünlü simaların yanı sıra sektörün önde gelenlerini, basın mensuplarını ve kendi ekibini bir araya getirdi. 1976 yılında Nişantaşı’ndaki 8 metrekarelik küçücük bir dükkanda başlayan başarı öyküsü, bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki 54 mağazalık dev bir zincirle devam ediyor. Sevil efsanesini sıfırdan yaratan, hem özel hayatlarını hem de iş hayatlarını paylaşan Lüsi-Yusuf Sevilla çifti ile kızları Dilara Sevilla Slezak’ın hazır bulunduğu davette, Sevil’in dünden bugüne uzanan yolculuğu etkileyici bir sunumla konuklara aktarıldı. Sunumda ayrıca, çok özel bir sürpriz de vardı. Sevil’in ikinci kuşak yöneticisi Dilara Sevilla Slezak, Sevil’le birlikte sektörde 40. yılını kutlayan annesi Lüsi Sevilla’ya ithafen ürettirdiği Lucia adlı yepyeni parfümü tanıttı. Aromatik citrus ve baharat kokularının başlangıç notasını oluşturduğu parfüm konuklardan tam not aldı.