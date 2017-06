Korunma ihtiyacındaki çocukların sevgi ile yetiştirilmesi ve topluma kazandırılması için çalışan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, İzmir’de inşaatı devam eden Koruncukköy Urla’ya destek sağlamak amacıyla Four Seasons İstanbul at the Bosphorus-Aqua Restorant’ta bir öğle yemeği düzenledi.

Etkinliğe takılarıyla destek veren Atasay firması, ayrıca davetlilere hediye edilmek üzere o güne özel Koruncuk bilezikleri tasarladı. Sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı öğle yemeği davetinde Mac Kozmetik en çok tercih edilen makyaj ürünleriyle etkinliğe destek verirken, Tuvanam 2017 Bridal yaz koleksiyonun en güzel parçalarını bir sergi eşliğinde davetlilerin beğenisine sundu. Koruncuk Vakfı Başkanı Av.Figen Özbek, Four Seasons İstanbul at the Bosphorus Genel Müdürü Tarek Mourad’a plaket sunarken yaptığı konuşmada “26 yıl önce İstanbul Arnavutköy Bolluca’da kurulan çocuk köyümüzde bugüne kadar 400’den fazla çocuğumuz sevgi ve şefkat ortamında büyüyerek topluma faydalı bireyler olarak yetiştiler ve kendi yuvalarına uçup gittiler. Şimdi ise sıra İzmir’de. Koruncukköy Urla yepyeni başlangıçlardan biri ve dünyaya şanssız olarak gözlerini açan çocuklarımıza yeni bir yaşam ve umut olmak için inşa ediliyor” dedi.