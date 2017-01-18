Ankara’nın ünlü yerlerinden Arjantin Caddesi’nde bulunan Simurg magazası ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın ve ünlü ressam Rahmi Çoğendez’in eserlerine ev sahipliği yaptı.

Mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı ’nın ve ünlü ressam Rahmi Çoğendez’in eserleri Simurg mağazasında görücüye çıktı. İki gün boyunca devam eden etkinlik mücevher tutkunlarının ve Ankara’nın tanınmış simalarının akınına uğradı. Etkinliğe katılan davetliler mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı ve ressam Rahmi Çoğendez ile sohbet etme imkanı bulurken mağazanın büyüleyici atmosferinde ürünleri de inceleme fırsatı buldular.