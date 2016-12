Tüm MAG okurlarına merhaba! Bu yazımı Ankara’nın yepyeni mekanı ve özellikle tatlılarına hayran kaldığım Çukurambar La’Ganita’da yazmaya başlıyorum.

Yeni yılın ayak seslerini iyiden iyiye duymaya başladık. 2016 acısı tatlısı ile geride kalacak. Zor bir yıl oldu… Bizim için ve dünyada birçok coğrafyada yaşayan insanlar için… Öncelikle, duyulan tüm silah seslerinin sustuğu, barışın ve huzurun artık can bulacağı bir 2017 olsun tüm dünyada…

”Dünyaya bir daha gelirsem, ne kadar tank, tüfek ve silah varsa hepsini eritip saz, cümbüş ve zurna yapacağım.” Aram Tigran’ın da dediği gibi en çok müzik sesi duyalım bu yıl…

Listelerde yeni yıl sinyalini aldı ve inişler, çıkışlar, yeni girişler başladı…

DEMET LOPEZ !

Dünyada Ain’t Your Mama, Get Right, Waiting For Tonight neyse, Türkiye’de de Pırlanta, Evli Mutlu Çocuklu ve İlahi Adalet odur. ”Rakipsiz” Demet! Çıkardığı tüm albümler ve şarkılarıyla rekorlar kıran Pop Müziğin Kraliçesi Demet Akalın, profesyonel meslek hayatında 20. yılını kutluyor. Başarılarla dolu meslek hayatının 20. yılını “Rakipsiz” adını verdiği özel albümüyle taçlandıran kraliçenin iki yıldır üzerinde çalıştığı ‘Rakipsiz’ albümünde müzik dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Albümün çıkış şarkısı ise, Gülşen tarafından Akalın’a hediye edilen ‘Hayalet’ şarkısı oldu. Kim ne derse desin ”Demet Akalın giderli şarkıların Rakipsiz ismi”

Aşktan Olsa Gerek”

Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden Aşkın Nur Yengi, “Aşk’tan Olsa Gerek” albümü ile beş yıllık aranın ardından müzikseverlerle buluşuyor. Aşkın Nur Yengi “Aşktan Olsa Gerek” ismini verdiği 5 şarkılık EP’sinde ilk olarak sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı imzası taşıyan Altın Kaplama’yı dinleyiciyle buluşturuyor. Her insanın ruhuna dokunmuş, herkesin kendinden bir şeyler bulduğu, Türk pop müziğine kazandırdığı sayısız şarkılarıyla bilinen Aşkın Nur Yengi, yeni albümü Aşk’tan Olsa Gerek ile listelerde yeniden yerini aldı, O’na başarılar sevenlerine de göz aydınlığı dileyelim.

6:45 Kaybedenler Kulubü ve Buray

Hafta sonu Ankara’nın gözde mekanlarından 6:45 Kaybedenler Kulubü’nde Buray’ı canlı canlı izledim. Düşündüğümden de iyi bir performansla karşı karşıya kaldım. Sesini konuşmamıza gerek yok sanırım, ancak sahne enerjisi de inanın bir o kadar güzel. Sahnedeki favori şarkım ”Aşk Mı Lazım?”

İşte o Buray ”Sahiden” geliyor! İlk albümü “1 Şişe Aşk” ile geçen yılın en iyi çıkışları arasında gösterilen, 6 ayda aldığı 21 ödülle müzik yolculuğuna başarılı bir giriş yapan Buray, yeni albümü “Sahiden” ile geliyor… “İstersen” ve “Sen Sevda Mısın?” şarkılarının başarılarıyla; dijital platformlarda ve ulusal radyolarda zirveye yerleşen, ilk albümüyle hem müzik eleştirmenlerinin hem de dinleyicilerin takdirini kazanan ve bu başarısını aldığı “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı” ve “En İyi Şarkı” ödülleriyle perçinleyen Buray, merakla beklenen ikinci stüdyo albümünü dinleyicilerin beğenisine sunuyor. “1 Şişe Aşk” albümünün başarısından sonra heyecanla ikinci albümü “Sahiden” için Sezen Aksu’nun Kanlıca’daki stüdyosunda çalışmalara başlayan Buray’ın bu yeni albümünde 12 şarkı yer alıyor. Tüm şarkıların sözleri, ilk albümde olduğu gibi, Buray’ın “sihirli kalem” olarak nitelendirdiği Gözde Ançel’in imzasını taşırken, besteler de yine Gözde Ançel ve Buray ortaklığında yapıldı.

İSTANBUL

Gökçe, hayranlarına sürpriz yaparak Pasaj Müzik etiketli “Matruşka” albümünün 4. video’sunu, “Her Şey Bitmedi Bitemez” ve “Vazgeçmeseydin Keşke” kliplerinde beraber çalıştığı Said Dağdeviren ve İdil Dizdar yönetmenliğinde çekti. Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Alen Konakoğlu’na ait “İstanbul” şarkısının video klibi, İstanbul’un farklı semtlerinde ve Gökçe’nin evinin terasında, aynı sahneyi paylaştığı müzisyen arkadaşlarının katkılarıyla gerçekleşti.

Gökçe söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Alen Konakoğlu’na ait, “İstanbul”un video klibinde İstanbul’a olan aşkını anlattı. Bugüne kadar ‘Böğürtlenli Reçel’, ‘5 Kuruş Yok’, ‘Kaktüs Çiçeği’, ‘Matruşka’ albümleri, ‘Tik Tak’, ‘Vazgeçmeseydin Keşke’ single çalışmaları ile büyük başarılara imza atan Gökçe, yeni stüdyo albümünü 2017 yılında dinleyicilerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.