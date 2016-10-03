Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Candan-İsmail Çarmıklı çiftinin oğulları İç Mimar Kerim Çarmıklı ile geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlandığı Psikolog ve Yazar Zeynep Selvili, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen görkemli bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Arkadaş ortamlarında tanışan ve ilişkilerini ömür boyu birlikteliğe taşıyan mutlu çiftin göz kamaştıran düğün törenine iş ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı. Zeynep Sevili’nin gelinliği Canan Yaka imzası taşırken, Kerim Çarmıklı’nın damatlığı ise; Tom Ford imzası taşıyordu. Vakko Wedding tarafından organizasyonu gerçekleştirilen gecede eğlenceli dakikalar yaşandı. Yeni evli çift balayı adresi olarak Maldivler’i tercih etti.