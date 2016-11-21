Müziği ile ulusal ve uluslararası birçok ödül alan ve eserleri onlarca yerli ve yabancı sanatçı tarafından yorumlanan Zülfü Livaneli, sanat hayatındaki 50. yılını ÇABA Derneği’nin düzenlediği muhteşem bir organizasyonla kutladı.

ÇABA Derneği Eşbaşkanları Özlem Zehebi ve Özlem Cankurtaran’ın ev sahipliğinde gerçekleşen, ‘Bir Kuşaktan Bir Kuşağa’ adını taşıyan görkemli gecede Livaneli, kült haline gelen birçok eserini sanatçı dostlarının yorumuyla dinledi. Feridun Düzağaç, Funda Arar, Göksel, Kardeş Türküler, Kenan Doğulu, Kubat, Linet, Sezen Aksu, Sıla, Yaşar, Yeni Türkü, Yonca Lodi gibi müzik dünyasının önde gelen isimleri, Turhan Yükseler orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli’nin şarkılarıyla, usta müzisyenin 50. yıl heyecanına eşlik etti. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda seçkin konuğun katıldığı gecenin sonunda sanatçı dostlarıyla birlikte sahneye çıkan Livaneli, iki şarkısını onlarla birlikte seslendirdi. Gecede Türk Sanat Müziği’nin sevilen isimlerinden Bekir Ünlüataer de sahneye çıkan sanatçılar arasındaydı. Ayrıca Zülfü Livaneli’nin Sevdalım Hayat şarkısını da yaşları 6 ile 19 arasında değişen çocuk korosu seslendirdi. Gecenin finalinde ise Zülfü Livaneli ve diğer sanatçılar sahneye çıkarak ‘Güneş Topla Benim İçin’ ile ‘Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor’ parçalarıyla izleyenlere veda etti. Konserden elde edilen gelir, ÇABA Derneği tarafından yeni ÇABA ÇAM’lar (Çok Amaçlı Erken Eğitim Merkezi) açmak üzere değerlendirilecek.