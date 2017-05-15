Samsung’un mutfaklarda devrim yaratacak yeni premium ankastre serisi Chef Collection, tasarım ve lezzet tutkunlarının ilk defa beğenisine sunuldu.

İstanbul – Samsung Electronics, dünyanın önde gelen Michelin Yıldızlı şeflerinden aldığı ilhamla tasarladığı premium ankastre serisi Chef Collection’ı özel bir davet ile tanıttı. Fransız Sarayı’nda düzenlenen davete iş, tasarım ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı. Dünyanın en ünlü şeflerinin bilgi, birikim ve tutkularının Samsung teknolojisiyle buluşmasıyla yaratılan, fırın, ocak, davlumbaz ve bulaşık makinesinden oluşan yeni seriyi yakından inceleme fırsatı bulan konuklar gece boyunca Caz şarkıcısı İlhem’in muhteşem performansıyla keyifli dakikalar geçirdiler.