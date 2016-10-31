Samsung Electronics, yeni Samsung AddWash Akıllı Kapak teknolojisine sahip çamaşır makinesini, oyuncu ve iyi yaşam danışmanı Ayşe Tolga’nın ev sahipliğindeki etkinlikle sanat ve sosyal yaşam dünyasının önemli isimlerine tanıttı.

Etkinliğe, sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. Samsung AddWash Akıllı Kapak teknolojisine sahip çamaşır makinesi davetlilerden tam not aldı. Sağlıklı yaşam sırrının, stresi hayatımızdan çıkarmaktan geçtiğine işaret eden Ayşe Tolga, “Küçük bir kızım olduğu için evde düzenli olarak çamaşır yıkanıyor. Makinenin kapağını kapattıktan sonra unuttuğum bir parçayı fark ettiğimde mutsuz oluyordum. Addwash sayesinde çamaşır makinemi istediğim zaman durduruyorum ve dışarıda kalan çamaşırlarımı ekliyorum. Böylece herhangi bir çamaşırı unutma endişesinden ve stresinden kurtuldum” dedi. Sessiz çalışma özelliği sayesinde huzurla yoga egzersizimi tamamlayabiliyorum. Bununla birlikte akşam gideceğim bir etkinlik için istediğim kıyafeti 15 dakikalık hızlı yıkama programı ile yıkayarak hemen hazır hale getirebiliyorum” diye sözlerine ekledi.