Samsung’un öğrencilere bilimi sevdirerek onları yaratıcı düşünmeye ve yeni buluşlar yapmaya

teşvik etmek üzere Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Oflaz Medya Grubu işbirliğiyle

hayata geçirdiği “Samsung Geleceğin Mucitleri” bilim yarışmasının kazananları,

The St. Regis İstanbul’da, 5 Aralık günü gerçekleştirilen törende ödüllendirildi.

“Dünyaya ilham ver, geleceği tasarla” vizyonu doğrultusunda, gençlerin ve çocukların yaratıcılığını geliştirmesine farklı projelerle destek veren Samsung, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Oflaz Medya Grubu işbirliğiyle düzenlediği “Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması”yla, bu yılın kazanan mucitlerini ödüllendirdi.