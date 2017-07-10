Acıbadem Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Değertekin Panora Sağlık söyleşisinde merak edilen soruları yanıtladı.

Sağlıklı yaşam kapsamında gerçekleşen söyleşilere ev sahipliği yapan Panora AVM, alanında uzman birbirinden değerli Acıbadem Ankara Hastanesi doktorlarını misafirleri ile buluşturuyor. Bu kapsamda Panora AVM söyleşilerinin son konuğu ise Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Değertekin oldu. Bağırsak florasının sağlık üzerine etkisinden biyolojik saate, obeziteden karaciğer yağlanmasına kadar birçok merak edilen sorunun cevabını yanıtlayan Doç. Dr. Değertekin, tıpta yeni geliştirilen yöntemleri de anlattı. Söyleşiye katılan davetlilere “yağmurlu havalarda çeşme suyu içmeyin” uyarısında bulunan Değertekin, Türk kahvesinin kolon kanserini azalttığına dair açıklamarda da bulundu.