Hay Sağlık Merkezi’nin sahibi Dr. Ender Saraç ve zarif eşi Benan Saraç özel bir sağlık semineri düzenlediler.

Pera Palace Jumeirah’ta gerçekleşen etkinliğe sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katılırken etkinlikte katılımcılara astroloji, estetik ve beslenmenin yanı sıra beden ve ruh sağlığıyla da ilgili bilgiler verildi. Seminerde açılış konuşmasını yapan Ender Saraç konuklara sağlıklı beslenme hakkında bilgiler sundu. Ender Saraç’ın konuşmasından hemen sonra ünlü Astrolog Filiz Özkol, 2017’de yıldızların ve gezegenlerin neler anlattığını ve ülkemiz için önemli zamanları değerlendirdi. Etkinliğin devamında Tolunay Zeybekler estetik uygulamalar hakkında bilgiler sunarken, Zeybeklerin ardından Amerika’dan gelen Dr. Alexis Ware, Theta Healing uygulamasıyla zihni olumsuzluklardan arındırıp olumlu düşüncelere nasıl yönlendirilmesi gerektiğinden bahsetti. Etkinlikte kapanışı ise dünyaca tanınmış Shaman Durek, ruhun yaralarını kapatan şifacı gücünü izleyenlere anlatarak yaptı. Etkinlikte konuklara Ender Saraç’ın hazırladığı Vegan menüden özel ikramlar sunulurken seminer akşam saatlerinde son buldu.