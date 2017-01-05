Eski Milletvekili İrfan Köksalan ve eşi Zeynep Köksalan çiftinin oğlu Mustafa Köksalan ile Cemal-Bahar Karaoğlu çiftinin kızları İpek Karaoğlu, rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdiler.

Ankara’nın köklü ailelerinden İrfan- Zeynep Köksalan çiftinin oğulları Mustafa Köksalan ile iş adamı Cemal Karaoğlu ve eşi Bahar Karaoğlu çiftinin kızı İpek Karaoğlu, Sheraton Otel’de gerçekleşen görkemli bir düğün ile dünyaevine girdiler. İki yıl önce tanışan ve geçtiğimiz yaz nişanlanan çiftin düğün töreni iş, siyaset ve cemiyet hayatından birçok tanınmış ismi buluşturdu. Düğün töreni ailelerin davetlileri kapıda karşılaması ile başladı. Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından genç çift büyük bir coşku ve alkış eşliğinde nikah masasına doğru yürüdü. Nikah memurunun sorusuna evet diyen genç çift, daha sonra büyük bir heyecanla ilk danslarını gerçekleştirdiler. Konukların tebriklerini kabul eden genç çiftin mutlulukları ve heyecanı gözlerinden okunuyordu.