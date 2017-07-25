Atılım Üniversitesi mezunu Enes Gürler ve Başkent Üniversitesi mezunu Seren Turan Grand Ankara Otel’de gerçekleşen düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

Arkadaş ortamında başlayan ilişkilerini muhteşem bir düğün töreniyle taçlandıran genç çiftin bu mutlu günü yakın arkadaşları, akrabaları ve aile dostlarının katılımıyla gerçekleşti. 4 sene önce başlayan aşkları Aralık ayında nişan töreniyle Temmuz ayında ise evlilikle taçlandı. Tüm davetlilerin huzurunda birbirlerine evet cevabını veren ve aşklarını resmileştiren genç çift balayı için Dubai’den başlayan bir dünya turu yapacaklar.