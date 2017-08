Yaz gelsin, havalar ısınsın diye sabırsızlanırken, Temmuz ayı geldi ve şimdide kaçacak serin bir yer mi arıyorsunuz? O zaman istikametiniz kuzey olsun ve bu sefer bambaşka bir kültüre doğru yolculuğa çıkın. Altın kubbelerin altında, saraylar, kiliseler ve köprülerin eşliğinde nazlı nazlı süzülen nehirlere ve tüm damarlarından tarih akan zarif ve estetik St. Petersburg’a hoşgeldiniz!

Gündüzlerin alabildiğine uzayıp gecelerle karıştığı, ‘’Beyaz Geceler’’ diye bilinen bu büyülü zamanı, Temmuz’un sonunakadar yakalayabilirsiniz. Güneşin gece yarısı 12.00 gibi battığı ve bir kaç saat sonra yeniden doğduğu ve gecenin hiçbir zaman tam anlamıyla karanlık olmadığı bu müthiş doğa olayını kaçırmak istemiyorsanız gezinizin tarihini buna göre ayarlayın derim. Çünkü kış boyu oldukça sert hava koşullarını yaşayan St. Petersburg, Beyaz Geceler’le beraber bambaşka bir şehre dönüşüyor. 24 saat açık olan sokak kafeleri, kentin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler, açık hava konserleri ve festivalleriyle gece gündüz bitmek bilmeyen bir hareketlilikle bu dönemi oldukça renkli geçiriyor.

St. Petersburg, isminin içerisindeki ‘’Peter’’iAziz Peter’den, ‘’Burg’’ u ise ‘’şehir’’ kelimesinden almıştır. Rus devriminden sonra adı Leningrad olarak değiştirilen St. Petersburg,Rusya’nın ikinci, Avrupa’nın dördüncü büyük şehridir. Dostoyevski, Çaykovski, Puşkin gibi dünyaca ünlü yazar ve sanatçıların memleketi olmasının yanı sıra, Rusya’nın kültürel merkezidir. Bolşevik Ayaklanması ve 1917 devrimi gibi önemli tarihi olaylara tanıklık eden bu şehir 200 yıl boyunca Çarlık Rusya’sına başkentlik yapmıştır.

St. Petersburg’un tarihi, İsveç ve Rusya arasında çıkan savaşla başlar. Tarih kitaplarından bizim ‘’Deli Petro’’ diye bildiğimiz,aslında son derece zeki ve yenilikçi bir devlet adamı olan Çar I. Petro’nun,1700’lerde denizlere açılma sevdasıyla, bataklık üzerine şehrin ilk temelleri atılır. (Bu arada hemen bir hatırlatma, sakın Rusların yanında çarlarından ‘’Deli Petro’’ olarak bahsetmeyin, çok kızıyorlar…Rus rehberimiz bize şehrin tarihini anlatırken ‘’ Aaa Deli Petro’’ diye atlayınca paparayı yemiştik…) Çar I. Petro, Avrupa’da geçirdiği zamanlarda, kıtanın şehircilik ve mimari anlayışından çok etkilenir. O dönemde Avrupa’nın en cazibeli şehirleri olan Paris, Amsterdam ve Venedik’in karışımı bir şehir kurmak ister. Rusya’nın en iyi taş ustalarını getirtir. Limana gelen her gemiye, taş getirmesi şartını koyar. O dönem için çılgınlık olarak görülen bu proje, böylece hayata geçer. Avrupa’da gördüğü her güzel şeyi St. Petersburg’a getirmek isteyen çar,Trezzini, Rossi, Rastrelli gibi döneminin en iyi mimarlarıve ustalarıyla çalışır. Bu bataklığı, göz alıcı tiyatro binaları, operalar, kiliseler ve geniş caddeleriyle, ‘’Kuzeyin Venedik’’idenilen muhteşem bir şehir haline getirir.

St. Petersburg, 55 tane kanal ile Neva Nehri’nden oluşturulmuş 42 adanın, 500’e yakın köprüyle birbirine bağlamasıyla,Kuzey’in Venedik’i ismini gerçekten hak ediyor.

Kendimizi Açıkhava müzesinde hissederek gezdiğimiz bu güzel şehirde, 2000 kütüphane, 221 müze, 45 sanat galerisi ve 80 tiyatro olduğunu öğrendiğimizde hayrete düştük. İşte size kentin kültür düzeyi hakkında en önemli ipucu….

Rus İmparatorluğu’na 2 yüzyıl boyunca başkentlik etmiş bu şehir, II. Dünya savaşı zamanında korkunç dramlar yaşamıştır. Leningrad kuşatması sırasında 900 gün direnerek asla pes etmemiştir. Şehrin güzelim yapıları, uzun süren bombalamalar sonucu tamamen yıkılmıştır. Açlık ve salgın yüzünden 1 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş ve şehrin eski halini alması yıllar sürmüştür. Savaş sırasında Hitler, şehri alacağından o kadar emindir ki, o dönemin ünlü oteli Astoria Oteli’nde kutlama hazırlıklarını başlatmış, hatta davetiye bile bastırmıştır. JudeLaw ve Joseph Fiennes’in rol aldığı, senaryosunu gerçek hayat hikayesinden alan, ‘’Kapıdaki Düşman (Enemy at the Gates) ‘’ filmi, bu dönemi anlatan çok güzel bir filmdir. Şehrin geçirdiği bu kanlı dönem hakkında fikir vermesi açısından seyredilebilir.

Rusya’nın Avrupa’ya açılan kapısı olan bu şehrin, en ünlü caddesi 4 km uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki, ProspektNevsky Caddesi’dir. Cadde boyunca, sağlı sollu ünlü markaların mağazaları, kapalı çarşılar, saraylar, anıtlar katedral ve kiliseler bulunmaktadır. İtalyan’ların ‘’Bütün yollar Roma’ya çıkar’’ sözü gibi, St. Petersburg’da tüm yollar NevskyProspekt’e çıkar diyebiliriz. Özellikle yüksek sezon olan yaz aylarında cıvıl cıvıl bir hareketliliğin yaşandığı bu cadde, ismini bir Rus halk kahramanı olan Prens Alexander Nevsky’den almış.

Gelelim St. Perterburg’un en güzellerine;

KANLI KİLİSE (CHURCH OF THE SAVIOUR ON THE SPILLED BLOOD) Ne kadar da tüyler ürpertici bir isim… İlk duyduğumda yanlış anladığımı zannederek tekrar sormuştum. Hikayesini dinledikten sonra neden böyle bir isim verdiklerini anlayabildim. 1881 yılında Çar II. Alexander’ın uğradığı süikastle, ölümcül yara aldığı yere yapıldığı için, bu isim verilmiş. Yine de böylesine renkli bir yapı için fena bir isim…

Klasik Rus-Ortodoks mimarisine göre inşa edilmiş rengarenk dış cephesi, hareketli mozaikleri, sevimli kubbeleriyle seyretmeye doyamayacağınız oldukça göz alıcı bir yapı. 18. Yüzyıl Rus mimarisinin etkileyici yapılarından biri olan bu kilisenin yapımı, 1 milyon Rublenin üzerindeki bütçesiyle 24 yıl sürmüş.

HERMITAGE MÜZESİ Tam anlamıyla gezmek için en az 6 ay gerektiği söylenen bu müze için, Rusya’nın yaşayan efsanesi dersem hiç te abartmış olmam… Dolayısıyla, başlı başına bir yazı konusu olabilecek bu olağanüstü müzeyi bir kaç cümle ile anlatmak mümkün değil. Ama sizlere elimden geldiğince kısa özetlemeye çalışacağım.

Daha önceleri kışlık saray olarak kullanılan bu müze, 1764 yılında Rus Çariçesi Katerina’nın, Berlin’de bir müzayededen 200 eser alması, bu sanat yapıtlarını buraya yerleştirmesi, ve kendisinden sonra gelen Romanov’ların koleksiyonları zenginleştirmesiyle, gittikçe büyüyerek dünyanın en büyük müzelerinden biri haline geliyor.

Barok mimarisinin başyapıtlarından biri olarak gösterilen bu yapı, 2 kilometre uzunluğunda, Neva Nehri boyunca uzayan bir dış cepheye sahip. İçinde sergilenen eserlerin, depolarda bekletilenlere kıyasla çok daha az olduğu söyleniyor. Bu eserlerden bağımsız olarak, hayran kalınacak detaylara sahip bu binanın kendisi de başlı başına bir sanat eseri aslında… Her katında farklı dönemlere ve farklı ülkelere ait bölümler bulunan bu müze, 3 kattan ve 5 binadan oluşuyor. Sahip olduğu 3 milyondan fazla sanat eseriyle, İngiltere’deki British Museum ve Fransa’daki Louvre Müzesi’yle beraber dünyanın en büyük ve önemli müzelerinden biridir. Leonardo Da Vinci’den, Rembrandt’a, Picasso’dan Michelangelo’ya pek çok ünlü sanatçının eserlerinin yanı sıra, dünyanın her yerinden sanat eserlerinin toplandığı bir sanat mabedi burası. 1. Kat, antik dönemden 15. Yüzyıla kadar tüm dünyadan toplanan eserlerle dolu. 2. Katta 15.-18. Yüzyıla ait eserler var. 3. Katta ise 18. Yüzyıldan günümüze kadar gelen önemli eserler toplanmış. İlk Çağ kültür bölümü, Eskiçağ kültür ve sanat eserleri bölümü, Batı Avrupa sanatları bölümü, Doğu milletleri kültürü ve sanatları bölümü, Rus kültürü ve tarihi bölümü gibi de katlar arasında ayrıca bölümlendirilmiştir.

Müzede Osmanlılara ait bir sürü eser de yer alıyor. Rusya ve Osmanlılar arasında yapılan savaşlar sırasında kazanılan savaş ganimetleri, Osmanlılara ait önemli silahlar, takılar, eşyalar bizim müzelerdekilerle yarışabilecek çeşitlilikte. Dünyanın tüm kültürlerine ait çok sayıda arkeolojik kalıntı, paralar, madalyalar, savaş eşyalarından, antik çağlarda insanların yaşam biçimlerine dair ipuçları veren çok sayıda koleksiyonu barındıran bu müzede dünyanın ilk halısını bile görebilirsiniz.

Tüm bu katları sırasıyla gezerken zaman tünelinden geçercesine, ciddi bir dünya tarihi turu yapıyorsunuz adeta…

BÜYÜK SARAY-PETERHOF SARAYI (GRAND PALACE)1709 yılında Rusların, İsveç’e karşı kazandıkları zaferden sonra, Büyük Petro tarafından yapılmasına karar verilmiş. Jean-Baptiste Le Blond tarafından tasarlanan bu sarayın yapımına 1714 yılında başlanıp, 1721 yılında bitirilmiş. 600 hektardan büyük bir alan üzerine oturan bu saray, inanılmaz güzellikte havuzlar, fıskiyeler, çeşmeler, bahçeler, heykeller ve çardaklarla süslenmiş. Rusya’nın çeşitli yerlerinden ve Rusya dışından getirilen bitkilerle,peysaj düzenlemesi yapılan bu saray, masal gibi bir mimariye sahip. Estetik ve görkemin böyle bir göz alıcılıkla birleşmesi, sizi adeta büyülüyor. Masmavi bir gökyüzünün altında, sular fışkırtan altın heykellerin arasından yükselen, göz alıcı bir zarafet ve bu alabildiğine yeşil bahçeleri seyrederken içiniz hayranlıkla doluyor. Paris’in Versailles sarayıyla yarışır güzellikteki bu saray, barok mimarisinin en güzel örneklerinden biri…Saraydan Baltık denizine kadar uzanan havuzunda, fıskiyeler çalışmaya başladığı an, size muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Büyük havuzun ortasında bulunan Samson ve Aslan heykeli zaferi simgeliyormuş. Samson, Petro; aslan ise İsveç’i simgeliyormuş) Bir hikayeye göre Hitler, Astoria Otelini ele geçirme planı iptal olunca, Sovyetleri oldukça kızdıracak şekilde gösterişli davetiyeler hazırlatarak, Büyük Saray’da bir parti vereceğini duyurur. Stalin’nin buna cevabı çok sert olur ve binayı sadece bir kaç duvarı ayakta kalacak şekilde bombalar.

AZİZ ISAK MEYDANI(SAINT ISAAC CATHEDRAL) Şehrin dini simgesi olan Isak Katedrali, dünyanın en büyük kubbeli yapılarından birisidir. Rusya’nın en büyük katedrali olan, 101,5 metrelik bu binanın yapımı 40 yıl sürmüş. (1818-1858) En dikkat çekici kısmı olan kubbesinin yapımında 100kg dan fazla saf altın kullanıldığını söylemişti rehberimiz bize. Aynı anda 14.000 kişinin kullanabildiği bu katedralin girişindeki sütunlar, tek parça kırmızı granitten yapılmış ve her biri 80 ton ağırlığında. 300 basamağı çıkmayı göze alıyorsanız, tepede sizi şehrin en güzel manzarası karşılıyor olacak….

ÇARLIK SARAYI-PUSHKIN SARAYI (CATHERINE PALACE) St. Petersburg’un en güzel saraylarından biri olan Çarlık sarayı, 17. Yüzyıl süslemeleri ve resimleriyle gerçek bir mimari harikasıdır. Büyük Petro’nun karısı I. Katerina tarafından yazlık saray olarak inşa ettirilen bu yapı, II. Dünya savaşında büyük zarar görerek neredeyse baştan yapılmış. İç ve dış süslemelerinde gerçek altın kullanılan bu süslü sarayın, balo salonu, taht salonu ve yemek salonu oldukça iddialı.

Uzun zaman geçirecekler için diğer gezilmesi gereken yerler şöyle: Peter ve Paul Kalesi, Kazan Katedrali, Rus Devlet Müzesi, Mariinsky Tiyatrosu, Alexander NevskyLavra, Vasilyevski ve Kunstkammer.

Günümüzün genç, kozmopolitan şehri St. Petersburg, gece hayatıyla da ünlüdür. Buddha Bar, The Bar XXXX ve Griboedov bunların en bilinenleri arasındadır.

Ünlü restoranları arasında, L’Europe, Franceso, Tsar, Ginza, Percorso, Suliko sayılabilir. Muhteşem bir manzaraya karşı yemek yemek isteyenler için Isaakiyevsky Katedrali manzaralı Mansarda’yı tavsiye ederim. Öğlen yemeğinizi hem Nevsky ve Kazanskiy katedrali manzaralı Terrassa’da yemenizi öneririm.

Alışverişçiler hiç zaman kaybetmeden GostinyyDvor’a koşsun. NevskiProspekt üzerindeki beni benden alan en güzel yer DomKnigi ‘’Kitap Evi’’ anlamına gelen dev kitapçıydı. Aslında Amerikan dikiş makinesi firması olan Singer’in binası olarak, Artnouveau stilinde inşa edilmiş olan bu bina, 1919’dan beri yayınevi ve kitabevi olarak kullanılıyormuş. Mimarisine bayılıp içeri daldığım sonra da kitap rafları arasında kendimi kaybettiğim bu bina, hayatımda gördüğüm en güzel kitapçıydı diyebilirim.

Bu kadar yeri az zamanda nasıl gezerim diye hiç endişelenmeyin. Hemen bir nehir turu alın. Bence St. Petersburg’u en güzel gezme yollarından biri kanallarda kaybolmak. Önceden uyarayım, binaların güzelliğine bakmaktan boynunuz tutulacak. Sağ tarafa bakarken soldaki güzellikler kaçacak. Belki gece(zaten günbatımı gibi görünüyor) ve gündüz olarak iki tur almak bir çözüm olabilir…Yine de St. Petersburg’u seyretmeye doyamayacaksınız.

Yeni rotalarda görüşmek üzere,

Sevgi ve sağlıkla kalın

Fotoğraflar: İpek Gençer