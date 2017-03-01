Ankara Gazi Rotary Kulübü, Uluslararası Rotary’nin 112. Yılını ve Rotary Vakfı’nın 100. Yılını Swiss Otel’de düzenlenen şık bir balo ile kutladı.

Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Rotary’nin 112. Yılı, Rotary Vakfı’nın da 100. yılı şık bir balo ile kutlandı. Gazi Rotary Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen baloda uzun yıllardır Rotary’nin içinde bulunan ve hizmet veren üyelere plaket sunuldu. Diğer davetliler ise müzik ve çeşitli ikramlarla eğlenceli bir gece yaşadılar. İş dünyasından birçok tanınmış ismin katıldığı davette konuklar Pınar Ayhan ve orkestrasının şarkılarıyla doyasıya eğlendiler.