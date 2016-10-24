Rose Koleksiyonuna Şık Tanıtım

    Pandora Rose Koleksiyonunun tanıtımı gerçekleştirildi. Next Level mağazasında gerçekleştirilen tanıtım MAG pr imzası ile gerçekleşti. Koleksiyonun tanıtımına Ankara Cemiyet hayatından bir çok tanınan sima katıldı.

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