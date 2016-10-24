Pandora Rose Koleksiyonunun tanıtımı gerçekleştirildi. Next Level mağazasında gerçekleştirilen tanıtım MAG pr imzası ile gerçekleşti. Koleksiyonun tanıtımına Ankara Cemiyet hayatından bir çok tanınan sima katıldı.
Seden Deniz
Seda Sümer Sonbahar
Sağnak Binzet, Can Çavuşoğlu
Nil Evgar
Nesrin Kılavuz
Merve Kalemci
Melike Gökçe
Işın Kurşaklıoğlu
Hülya Akman
Hilal Başarır
GÜLİZ KOCABALKAN-SAĞNAK BİNZET-SELİN DAVİDYAN
Gülennur Aydın
Gökçe Bacak
Ender Sevgi Gültekin
Ece Salıcı
Ebru Tekinel
Ebru Karel
Didem Aydın
Buket Koçer
Beril Çavuşoğlu
Begüm Akış
Aynaz Özkaşıkçı
Aylin Yıldız
Ayça Ünal
Aslihan Bezcier
Ahsen Demirci