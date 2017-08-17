Biyomedikal mühendisi Canberk Dadaş ile Başkent Üniversitesi işletme mezunu Cansu Uygur geçtiğimiz yıl Paris’te aldıkları evlilik kararını Marriott Otel’de gerçekleşen şık bir düğün ile hayata geçirdi.

Bodrum’da ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan Dadaş ve Uygur çifti Temmuz ayında Es Styling’in gerçekleştirdiği organizasyon ile nişanlanarak evliliğe ilk adımlarını attılar. Nikah memurunun sorusuna “evet” yanıtını veren çift ilk danslarını büyük bir mutluluk içerisinde tamamladı. Bütün gece yakın dostları ve akrabaları ile birlikte eğlenen çift balayı adresi olarak Maldivler’i tercih etti.