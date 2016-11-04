Özgür Masur 2017 Couture Koleksiyonu ile Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’a damga vurdu.

Özgür Masur, tüm kumaşlarından işleme detaylarına, tamamı el işçiliği ile hazırlanan 46 parçalık couture koleksiyonunda, markasının DNA’sında yer alan çiçek formlarına deneysel bir bakış kazandırıyor. İnce ve usta işçilik kalitesiyle bilinen Özgür Masur kreasyonları, yeniden yapılandırılmış silüetler ile işleme yapılan cesur girişimleri içeriyor. Özgür Masur tasarımlarının ana formu olan çiçeklere, doğaya hayat veren fotosentezi ele alarak yaklaşan Masur, ışıktan gelen bu hayat enerjisini gizli bir bahçe düşüyle deneysel bir keşfe dönüştürüyor. Özgür Masur’un ikonikleşen çiçek formlarının, uçan karınca gibi futuristik figürlerle birleştiği koleksiyon, yalın ve güçlü ifadeleriyle dikkat çekiyor. Modaya yön veren tavrı ise, kadının kendini yükseltmek için moda ile yaşadığı “ritüel”e atıfta bulunuyor.

Spot: Kadına övgü niteliğindeki Ritüel Koleksiyonu, onu mücevhere dönüştürecek ışıltılı silüetleriyle her adımda iddiasını destekleyecek görünümlerden kaçınmıyor.

Spot: Özgür Masur, 60’ların yuvarlak hatalarını 70’lerin asi ve abartı detaylarıyla birleştirdiği koleksiyonunda; dönemin özgüveni yüksek ve natürel ruhunu ışıltılı bir dilde yeniden yorumluyor.

Spot :Defileye katılanlar arasında; Derin Mermerci, Gülşen, Şule Zorlu, Edwina Sponza, Yıldırım Mayruk, Hakan Yıldırım, Burcu Esmersoy, Gülşah Alkoçlar, Aslışah Alkoçlar, Neslişah Alkoçlar, Bade İşçil, Nebahat Çehre, Funda Arar, Özge Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Hazal Kaya, Meriç Aral, Selin Demiratar, Emina Sandal, Sedef Avcı, Öykü Serter, Ahu Yağtu, Eliz Sakuçoğlu, Başak Dizer, Deniz Marşan ve Elif Gönlüm yer alıyordu. (bunlardan birine yazcaz, kimi kullanırsan)