Ahsen Demirci Wellness Club 2017’nin gelişini müşterileri ve güzellik merkezinin sahipleri Ahsen Demirci ve Neslihan Aktepe’nin dostlarının katılımıyla kutladı.

Ahsen Demirci Güzellik Merkezi 2017 yılının gelişini kutladı. Güzellik merkezinin sahipleri Ahsen Demirci ve Neslihan Aktepe’nin ev sahipliğinde gerçekleşen davete ilgi büyüktü. Merkezin müşterilerinin ve çözüm ortaklarının katılımıyla gerçekleşen etkinlik oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Kendilerine sunulan birbirinden leziz ikramları tadan misafirler hoş bir sohbet ortamında bir kaç saat geçirdiler. Misafirlerini kapıda karşılayan ve tek tek ilgilenen ev sahiplerinin gösterdiği örnek misafirperverlik ise davet boyunca sıcak rüzgarlar estirdi.