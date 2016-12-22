Başkent’in önde gelen isimlerinden Ceren Can, Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği ve Serçev ile beraber, Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

The House Cafe Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikte Ankaralı iş kadınları ve cemiyet hayatı, engelli kız çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla buluştu. Dernek Başkanı Sema Coşkun davete katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti. Ankaralı iş kadınları, modacı Ceren Can’ın tasarımlarını sergiledikleri bir defile gerçekleştirdi. Şık defile Ankaralılar tarafından tam not aldı.