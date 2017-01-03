Ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı Nişantaşı St. Regis Hotel’de “My Dream Bride” ismini verdiği ilk gelinlik defilesini muhteşem bir organizasyonla gerçekleştirdi.

Geçen sezonlarda yaptığı farklı ve iddialı defileler ile podyumlara imzasını atmaya devam eden Kıbrıslı modacı Raşit Bağzıbağlı, önceki gün Nişantaşı St. Regis Hotel’de “My Dream Bride” ismini verdiği ilk gelinlik defilesini gerçekleştirdi. 2017 yaz gelinlik koleksiyonunu tanıtan Raşit Bağzıbağlı defilesine sosyal yaşam, iş ve sanat dünyasından tanınmış simalar katıldı. 200 seçkin konuğun katıldığı defilenin koreografisini Yasin Soy, baş mankenliği ise güzel sunucu, model Özge Ulusoy yaptı. Birbirinden ihtişamlı gelinliklerin yer aldığı defilede düşeslerin kumaşından yapılan 5 metre kuyruğu olan gelinlik ve midi boylardaki gelinlikler büyük ilgi gördü. Defilede modeller Atilla Karat’ın muhteşem mücevherleri eşliğinde podyuma çıktılar. Atilla Karat’ın kızı Melis Anlı’nın tasarladığı mücevherler izleyenleri büyüledi. Raşit Bağzıbağlı defilenin sonunda baş mankeni Özge Ulusoy ile birlikte selam verdi.