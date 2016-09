Canyon Ranch Wellnes Resort at Kaplankaya proje geliştirici firması Capital Partners, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Coca-Cola CEO’su Muhtar Kent onuruna özel bir davet düzenledi.

Canyon Ranch Wellness Resort at Kaplankaya, 1 Temmuz’dan itibaren; Ege’nin eşsiz doğası ve denizi, sağlıklı bir yaşam deneyimi sunan aktivite ve programlarıyla birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona ve Massachusets eyaletlerinde iki tam donanımlı sağlık merkezinden sonra dünyadaki 3. merkezi Kaplankaya’da açılan Canyon Ranch Welness Resort at Kaplankaya’nın proje geliştiricisi Capital Partners tarafından, geçtiğimiz günlerde özel bir davet düzenlendi. Davetin onur konukları ise, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Coca-Cola CEO’su Muhtar Kent oldu. Davetin en ilgi çeken isimlerinden biri de, top model Karolina Kurkova oldu. Kurkova geceye Archie Drury ve ailesi ile birlikte katıldı. Canyon Ranch Wellness Resort at Kaplankaya’daki gecede davetliler, Ayhan Sicimoğlu’nun müzikleri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar güzel vakit geçirdi.