Raffles İstanbul Lavinia Lounge’da Türkan Sabancı’nın onur konuğu olduğu ve Tuna Öztürk’ün ev sahipliğini yaptığı özel bir çay daveti gerçekleştirildi.

Öztürk’ün yakın arkadaşlarına verdiği davet, güzel bir öğleden sonra geçirmelerini sağladı. Raffles İstanbul Lavinia Lounge’da cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı çay davetinin onur konuğu Türkan Sabancı oldu. Davette; Lavinia Lounge’un çay uzmanları, hangi çayla hangi lezzetlerin eşleşeceği konusunda da davetlilere tavsiyelerde bulundu. Davetin gerçekleştiği Raffles İstanbul Lavinia Lounge’da davetlilerle tesadüfen karşılaşan Ahmet Nazif Zorlu, onlarla kısa bir süre sohbet etti. Her gün 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Raffles Çay Saati, ev yapımı tatlı ve tuzlu ikramların zengin çay koleksiyonu ile uyum içinde servis edilmesiyle özel günlerin kutlanmasında, günlük yoğun tempoya ara verilmesinde, iş toplantısı veya alışveriş molası olarak değerlendirilebiliyor.