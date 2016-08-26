2014 yılında kurulan ve moda dünyasında emin adımlarla ilerleyen Zell, Londra’da yılda iki kez düzenlenen “Pure London” fuarına katıldı.

Yaklaşık 750 firmanın katıldığı fuar kapsamında yalnızca 20 markaya defilede yer verilirken, Zell, defileye davet edilen ilk Türk markası olarak tasarımlarını fuar katılımcılarına sergiledi. Zell Kurucu Ortağı ve markanın baş tasarımcısı Zelal Koçakelçi Öğün’ün bizzat katıldığı fuarda Zell standı yoğun ilgi gördü. Fuarda 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu sergilediklerini belirten Zelal Koçakelçi Öğün, bayan giyimine sade ama sert çizgisiyle farklı bir bakış açısı getirmeyi vizyon edindiklerini belirtirtti.