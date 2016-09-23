Gardırobunuzda 26-27-28 Eylül için Özel Bir Yer Ayırın!

Dünyaca ünlü tasarımcıların İlkbahar/Yaz sezonlarına ait özenle seçilmiş koleksiyonları, çok özel fiyatlarla, POLAR tarafından sizler için bir araya getiriliyor. İş hayatında, şehirde ve tatilde yaşamın her anında, yazın keyfini çıkarmanızı sağlayacak çarpıcı parçaları moda tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Alessandra Rich, Balmain, David Koma, Ermanno Scervino, Giambattista Valli, Monique Lhuillier, Naeem Khan, Oscar de la Renta, Roland Mouret, Theory, Victoria Beckham ve Zac Posen gibi ünlü markaların İlkbahar/Yaz koleksiyonlarına %80’e varan indirim seçeneği ile 26-27-28 Eylül tarihlerinde saat 09:00 – 18:30 arası Akaretler’deki mağazasında düzenlenecek olan POLAR SAMPLE SALE’de yerini alacak.

Gece elbiselerinden günlük kıyafetlere, aksesuarlardan ayakkabılara, her tarza uygun yüzlerce parçaya büyük indirim ayrıcalığı ile sahip olun. Her gün eklenecek yeni parçalarla, alışverişin keyfini POLAR SAMPLE SALE’de yaşayın!