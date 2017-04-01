Joker Ajans’ın Sahibi Burak Özdemir ile Ukraynalı güzel Mariia Polunina Ataköşk Otel’de gerçekleştirilen şık bir düğün töreniyle evlendi.

Ankara’nın köklü Cast Ajansı Joker Ajans’ın Sahibi Burak Özdemir ile Mariia Polunina dünyaevine girdi. Ataköşk Otel’de gerçekleşen düğün törenine Burak Özdemir’in beraber çalıştığı mankenler ve Ankara’nın tanınan simaları katıldı. Tüm misafirlerin yerini almasının ardından büyük bir heyecanla balo salonuna giren genç çift, büyük bir coşkuyla karşılandı. Sahneyi bir an olsun boş bırakmayan misafirler doyasıya eğlendiler. Burak ve Mariia çifti ise bu mutlu günlerine şahit olan tüm misafirleriyle tek tek ilgilenerek teşekkür etmeyi ihmal etmediler.