Peugeot’nun yeni üretimi Peugeot SUV 3008, dünyayla aynı anda Ankara Göral Otomotiv’de görkemli bir organizasyon eşliliğinde meraklıları ile buluştu.

Peugeot’nun Yeni SUV modeli 3008’ın lansmanı Göral Otomotiv’de gerçekleşti. Canlı orkestranın muhteşem müzik sunumu eşliğinde sinevizyon gösterimi ile başlayan lansman, kokteyli aynı heyecan ve merak ile günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Lansman canlı olarak 45 noktada izlenirken Peugeot Türkiye Genel Müdürü Laurent Pernet ve Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Akın da İstanbul’dan canlı yayın ile lansman toplantısına katıldı. Lansmana evsahipliği yapan Göral Otomotiv Yönetim Kurulu başkanı Nezih Allıoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni SUV Peugeot 3008 lansmanının diğerlerinden çok farklı olduğunu, en önemli farkının ise tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de yapılması ve Türk tüketicisinin beğenisine sunulması olduğunu söyledi.